SPAL NAPOLI ANCELOTTI NERVOSISMO / Ancora uno stop lungo il cammino del Napoli che si ferma a Ferrara contro la Spal. Un pari per 1-1 che impedisce a Insigne e soci di riagganciare il treno condotto da Juventus ed Inter.

Nel post-partita unnon troppo sereno ha parlato anche ai microfoni di 'Sky Sport': "Prossimo ciclo di partite? Mancano i tre punti persi con il Cagliari. La classifica sarebbe stata ottima in campionato. I drammi e le polemiche li lasciamo agli altri, per queste cose non c’è spazio nel nostro ambiente".