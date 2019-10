CALCIOMERCATO MILAN MALDINI / Riportare in breve tempo il Milan in alto. E' l'imperativo confermato da Paolo Maldini nei giorni scorsi, quando ha ammesso di aver riflettuto più volte sulla bontà della scelta di tornare come dirigente del club rossonero: clicca qui per restare aggiornato.

Le sue parole, giunte nei giorni che hanno preceduto il big match di stasera contro la, avrebbero però suscitato un po' di tensione in casa Milan, come confermato anche da 'Sky Sport'. Inevitabili le polemiche sui social, dove i tifosi si sono divisi commentando le sue dichiarazioni. L'annuncio di, pertanto, può suonare come ulteriore indizio sull'addio anticipato a fine stagione.

Tornato nell'estate del 2018 nell'organigramma societario, Maldini non è ancora riuscito nell'intento di riportare il suo club in Champions League, competizione da lui vinta per ben cinque volte nella lunga carriera in rossonero. L'andamento di questa stagione, inoltre, non lascia presagire repentini miglioramenti, fattore che rischia quindi di portare a nuovi cambiamenti a fine campionato.