TORINO-CAGLIRI MARAN / "C'è una bella mentalità che cerchiamo di coltivare quotidianamente per prenderci delle soddisfazioni". Rolando Maran è visibilmente soddisfatto per il pareggio contro il Torino e per il cammino del suo Cagliari in questa stagione.

"Con i risultati cresce l'autostima eil lavoro compatta i ragazzi. Sono contento che questa squadra si stia prendendo la ribalta con il suo calcio. Passa tutto attraverso il lavoro. Quando scade il mio contratto? Non parliamo di contratti in questo momento", le sue parole a SkySport.