NAPOLI SPAL INFORTUNIO MALCUIT / Napoli in ansia per le condizioni fisiche di Kevin Malcuit.

Il terzino è uscito malcioncio dalla gara odierna contro la Spal, nella quale ha rimediato un problema al ginocchio destro, come annunciato dal club attraverso una nota ufficiale: "Kevin, che è uscito per infortunio durante, ha riportato un forte trauma distorsivo al ginocchio destro. Il difensore azzurro domani si sottoporrà ad esami per stabilire l'entità dell'infortunio". Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni: clicca qui per restare aggiornato. Il suo infortunio rappresenta un ulteriore problema per la rosa di, che già sta facendo a meno degli altri terzini