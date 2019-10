ATALANTA UDINESE TRAORE / Gol e tantissima emozione per Amad Traore, giovanissimo attaccante dell'Atalanta che ha esordito alla grande in Serie A trovando subito la via della rete.

Ai microfoni di 'Sky Sport' è apparso piuttosto provato: "Non so se sono più forte io o mio fratello, siamo due giocatori diversi, lui è un centrocampista e io un esterno. Ora mi sfuggono le parole perché sono davvero emozionato, ho pregato tanto prima di entrare, grazie a dio sono riusvito a segnare".

IDOLO - "Spero che mister possa darm sempre fiducia e che io possa ripagarlo in campo. Il mio idolo è Messi, è sempre stato lui il mio punto di riferimento. oggi però non ho guardato il suo video".