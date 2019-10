Spal-Napoli, Semplici: "Abbiamo avuto un pizzico di fortuna"

p>SPAL NAPOLI SEMPLICI / Leonardoha parlato nel post partita d, commentando il pari odierno ai microfoni di 'Dazn': "Sono soddisfatto perché sapevamo di affrontare una squadra di valore, più forte della SPAL. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma la squadra ha fatto bene, ha creato opportunità, è stato bravo anche Ospina oltre Berisha. Sappiamo le difficoltà del campionato, ma giocando con questo spirito porteremo anche quest'anno a casa il risultato".

TIFOSI - "Mi piace riunire i ragazzi alla fine per dire poche parole per far sì che capiscano l'importanza del risultato. Siamo andati poi a coinvolgere i nostri tifosi, che oggi ci hanno sospinto a questo risultato straordinario".