TABELLINO PAGELLE VOTI ROMA MILAN / Sbloccata da una zuccata di Edin Dzeko sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Roma-Milan è stata decisa da un gol di sinistro di Zaniolo che ha siglato la rete del definitivo 2-1. Tra i migliori in campo, i due giallorossi hanno regalato una vittoria che mancava ormai da tanto tempo e dopo quattro pareggi consecutivi tra Europa League e campionato. Tra i rossoneri, disastrose le prove di Kessie, Conti, Suso e non solo. Unica nota lieta per Pioli, un Theo Hernandez sempre più inserito e decisivo.

ROMA

Pau Lopez 6 - Non può nulla sul gol di Hernandez. Per il resto, gestisce bene l'ordinaria amministrazione

Spinazzola 6.5 - Buone chiusure e anche qualche guizzo importante in fase offensiva. Esce per un fastidio muscolare ad un quarto d'ora dalla fine (77' Cetin sv)

Smalling 6 - Buona prova del difensore inglese, parzialmente macchiata dalla rete dell'1-1 di Hernandez

Fazio 6 - Meno sicuro rispetto alla partita di Europa League, l'argentino commette uno svarione al quattordicesimo che manda al tiro l'impreciso Leao. Cresce alla distanza

Kolarov 6- L'azione del momentaneo 1-1 nasce dal suo lato. In generale non ha certo fornito la sua migliore prestazione stagionale, sembrando anche molto stanco. Si riscatta con un intervento provvidenziale nei minuti di recupero

Mancini 6.5 - Altra prestazione solida e incoraggiante davanti alla difesa, fatta di solidità e geometrie

Veretout 6.5 - Motorino instancabile del centrocampo, agisce di lotta e di governo, abbinando fisicità e buone geometrie

Zaniolo 6.5 - Si riscuote poco prima del vantaggio giallorosso, con un sinistro potente deviato da Donnarumma. Dal corner successivo arriva la rete di Dzeko. Realizza il 2-1 con un bel sinistro all'angoletto, ma si fa ipnotizzare da Donnarumma poco prima di lasciare il campo (dall'84' Santon sv)

Pastore 6.5 - Non è brillantissimo in fase di possesso palla, ma le prime azioni pericolose sono le sue. Sull'1-0 spreca clamorosamente un assist di Perotti, tirando addosso a Donnarumma, ma nel complesso regge bene per tutti i novanta minuti e fa una ripresa da protagonista

Perotti 5.5 - Primo tempo anonimo, in cui si fa notare solo per un assist malamente sprecato da Pastore. In avvio di ripresa si guadagna una bella punizione, ma viene sostituito quasi subito (52' Antonucci 6 - Entra bene in partita, facendosi notare per il suo dinamismo)

Dzeko 7 - Trova il gol di testa, con la maschera, al 38' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E' lui ad intercettare il passaggio sbagliato di Calabria che porta al gol di Zaniolo. Lotta e rientra anche in difesa in caso di bisogno.

All.

Fonseca 6.5 - Conferma Mancini nel ruolo di mediano e anche nell'emergenza riesce a dare un volto tattico e la giusta grinta alla squadra

MILAN

Donnarumma 6.5 - In avvio di gara, una sua uscita imprecisa mette in difficoltà i compagni, ma l'attacco giallorosso non ne approffitta. Incolpevole sui gol, nega la rete a Pastore e Zaniolo con tre interventi importanti

Conti 4.5 - Confermato nonostante il rientro di Calabria, commette un errore madornale su una discesa di Kolarov che non si tramuta in gol solo per l'imprecisione del serbo, anche verso fine primo tempo sbaglia clamorosamente un intervento (51' Calabria 5 - Passa in 4 minuti dal paradiso all'inferno. L'azione del momentaneo 1-1 nasce da un suo cross, ma anche la rete di Zaniolo è propiziata da un suo passaggio sbagliato)

Musacchio 5.5 - I gol della Roma nascono da errori individuali di altri compagni, ma non si segnala certo per la sua sicurezza

Romagnoli 5.5 - Conferma le sue insicurezze stagionali nel guidare l'intera retroguardia rossonera

Hernandez 7- Anche nel primo tempo era stato uno dei migliori dei suoi, nella ripresa trova anche il suo secondo gol in campionato con il destro

Kessie 4.5 - Perde un pallone sanguinosissimo in area di rigore, regalando palla a Pastore che per sua fortuna spreca. Si perde clamorosamente la marcatura di Dzeko nell'azione del primo gol giallorosso e anche nel secondo tempo sbaglia quasi tutto

Biglia 5 - Male sia in fase di non possesso, sia in fase di costruzione di gioco. Una serata da dimenticare in quello che è stato il suo stadio negli anni biancocelesti(72' Bennacer 5 - Non riesce a dare il cambio di passo e commette anche un errore che innesca l'azione del gol di Pastore, giustamente annullato per fuorigioco))

Paqueta 5 - La partenza non è delle migliori e sbaglia anche qualche passaggio estremamente facile. Al sedicesimo gli viene annullato un gol per fuorigioco (63' Piatek 5 - Entra per dare la scossa ai rossneri, ma non si è praticamente mai visto)

Suso 5 - Altra pessima prestazione dell'esterno spagnolo. Si fa segnalare solo a fine gara con un bell'assist per Calhanoglu.

Leao 5 - Spreca una clamorosa occasione prima del quarto d'ora di gioco. Nella prima mezzora sbaglia sempre l'ultima scelta e non migliora nel corso della partita.

Calhanoglu 6 - Degli uomini offensivi è stato sicuramente quello più positivo.

All. Pioli 5 - Troppe sbavature difensive e, soprattutto, pochissima grinta da parte della sua squadra

TABELLINO ROMA-MILAN 2-1

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti (52' Antonucci); Dzeko. All. Fonseca

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti (51' Calabria), Musacchio, Romagnoli, Hernández; Paquetá (63' Piatek), Biglia, Kessié; Suso, Rafael Leao, Calhanoglu. All. Pioli

Arbitro Orsato 6

Ammoniti: Mancini (R), Musacchio (M), Biglia (M), Calhanoglu (M), Antonucci (R), Cetin (R), Kolarov (R), Romagnoli (M)

Marcatori: 38' Dzeko (R), 55' Hernandez (M), 59' Zaniolo (R)