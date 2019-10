ATALANTA-UDINESE GASPERINI / "Siamo stati obiettivamente facilitati dall'espulsione. Poi è chiaro che ci esaltiamo davanti la nostra curva. Abbiamo sempre fatto tanti gol, anche se a volte ne prendiamo tanti come è successo in Champions League".

Così, al termine della robante vittoria contro l'Udinese, ha parlato del record dei gol e dell'entusiasmante cammiano della sua squadra, al momento terza con 20 punti: "Abbiamo uno spartito che ci ha dato dei risultati e che ci ha fatto crescere molto in questi anni - spiega a SkySport-, affrontiamo lacon l'obiettivo di crescere. Ovviamente c'è una differenza importante rispetto all'Europa League. La partita più brutta è stata quella di, con il City, invece, avevamo fatto uno spezzone molto buono, ma affrontavamo una delle favorite per la vittoria finale. Se possiamo vincere lo scudetto? No, ci sono altre squadre e altre big che lottano per questo obiettivo". Una battuta infine su Muriel: "Deve giocare più vicino alla porta. Ilicic? Straordinario".