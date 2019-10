PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-CAGLIARI: Nandez illude, Zaza salva Mazzarri

PAGELLE E TABELLINO TORINO CAGLIARI / Pareggio tutto sommato giusto fra granata e rossoblù: finisce 1-1 con le reti di Nandez prima e Zaza dopo, con quest'ultimo subentrato ad uno spento Iago Falque. Mazzarri indovina il cambio, ma il suo Torino è ancora assente, o quasi, quando si tratta di costruire manovre avvolgenti. Fatica parecchio la squadra, appersa molto meno sciolta e slanciata rispetto al Cagliari di Maran. Gli ospiti sono trascinati da un centrocampo che fa faville. dalla regia di Cigarini alla forza fisica del mattatore Nandez e di Naninggolan. Simeone risulta prezioso anche senza segnare invece. Zaza salva i granata, che però ricevono comunque fischi dalla Maratona al triplice fischio.

TORINO

Sirigu 6,5 - Importante la sua respinta sul tiro di Simeone al 55', come il riflesso a fine gara su tiro deviato da Pellegrini Nulla da fare sul bel gol di Nandez.

De Silvestri 5,5 - Inizia spingendo con costanza, poi però rallenta i ritmi rintanandosi nelle retrovie.

Izzo 6 - Buona gara la sua. Nelle occasioni generate dai calci piazzati si fa sentire, anche se non trova fortuna.

Nkoulou 6 - partita non semplice, ma riesce a contenere un Simeone molto attivo soprattutto nella ripresa.

Djidji 5 - Sua la marcatura piuttosto leggera su Simeone, che poi riesce ad arpionare il pallone e servirlo un po' fortunosamente all'accorrente Nandez per la rete del vantaggio. Dal 59' Verdi 5,5 - Entra per dare brio alla manovra, ma combina poco di concreto alla fin fine.

Aina 5,5 - Spinge poco sulla fascia, impedendo di dare maggiore ampiezza alla manovra offensiva dei granata. Dal 79' Laxalt s.v.

Baselli 6 - Gioca un buon numero di palloni, ne recupera anche parecchi. Dà supporto anche in attacco, ma senza lasciare graffi.

Rincon 6 - Solita gara di contenimento la sua, fatta di corsa e pressing. Rimedia anche un giallo in pieno recupero per fallo su Pisacane.

Ansaldi 5 - Comincia bene, proponendosi spesso sull'out di sinistra. Ma i cross e le conclusioni lasciano a desiderare stavolta.

Iago Falque 5 - Poco convinto negli ultimi metri. Non tira mai, serve poco e male Belotti. Mazzarri lo sostituisce per dare maggiore consistenza all'attacco e ha ragione. Dal 45' Zaza 7 - Il gol riacciuffa la partita evitando la sconfitta interna, ma non risparmia i fischi della Maratona. Si avventa sul suggerimento di Belotti come una furia, tagliando fuori Pisacane.

Belotti 6 - Solito sacrificio, un assist prezioso per la rete di Zaza che vale il pareggio, ma poi poco altro. Specie sotto porta.

All. Mazzarri 5,5 - Indovina la sostituzione di Iago Falque con Zaza, che in effetti lo premia con la rete del definitivo 1-1. Ma il suo Torino floppa quasi tutta la gara, sciorinando una prestazione buona solo a tratti. Poco avvolgente la manovra, che incontra non poche difficoltà ad aprire gli spazi.

CAGLIARI

Olsen 6 - Bene nel primo tempo, quando neutralizza una conclusione di Belotti. Poi normale amministrazione, o quasi.

Niente da fare sul pareggio di Zaza.

Faragò 6,5 - Spinge parecchio, soprattutto nel primo tempo. E' una buona prestazione la sua, anche se nella ripresa è più guardingo.

Pisacane 5 - Non vede nemmeno lo scatto fulmineo di Zaza, che lo brucia alle spalle ed è libero di girare a rete battendo Olsen.

Ceppitelli 6 - Controlla bene Belotti, limitato negli ultimi venti metri. Esce però a causa di un acciacco fisico nel finale di gara. Dall'82' Klavan s.v.

Pellegrini 6,5 - Prova convincente la sua. Spinge molto, difende bene e con personalità. Ha grinta da vendere.

Nandez 7 - Il solito recupera palloni a perdifiato. In più oggi segna un bel gol, tirando di prima intenzione sulla sponda di Simeone. E fulminando Sirigu. Dal 74' Castro 6 - Entra bene in partita, contribuendo agli ultimi assalti ospiti.

Cigarini 6 - Offre una buona regia ai compagni. Il pallone viene smistato sempre con precisione per gli inserimenti delle mezzali e di Nainggolan.

Ionita 6 - Fa il lavoro sporco, facendo filtro in mezzo al campo. Bene in apoggio alla prima fase di manovra.

Nainggolan 6,5 - Ottimo contributo sulla trequarti, dove dimostra di avere fantasia e potenza fisica. Fino a quando ne ha. Poco fortunato con le conclusioni da fuori stavolta. Dall'81' Rog s.v.

Joao Pedro 5,5 - Si vede poco davanti a Sirigu. Gioca a supporto di Simeone, ma senza incidere granché.

Simeone 6,5 - La sua partita la fa la forza di volontà, che gli permette di correre fino al 90' e oltre, portando avanti il contropiede e rendendosi sempre pericoloso palla al piede. Nel primo tempo serve a Nandez un assist involontario ma decisivo.

All Maran 6,5 - Il suo Cagliari fa la partita che deve a Torino, provandola anche a vincere. E' una squadra che si conosce già molto bene e che gioca con sicurezza e determinazione. La qualità non manca, ma anche l'organizzazione di gioco.

Arbitro: Fabbri 6 - Partita arbitrata bene la sua. Qualsiasi contatto in area non viene mai giudicato in maniera fallosa. E a ragione. Ne ammonisce sei, ma è forse un po' troppo fiscale con il giallo dato a Rincon.

TABELLINO

Torino-Cagliari 1-1

Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Djidji (dal 59' Verdi); Aina (dal 79' Laxalt), Baselli, Rincon, Ansaldi; Iago Falque (dal 45' Zaza), Belotti. A disp.: Bremer, Lyanco, Lukic, Edera, Meité, Millico, Rosati, Ujkani. All.: Mazzarri.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Ceppitelli (dall'82' Klavan), Pellegrini; Nandez (dal 74' Castro), Cigarini, Ionita; Nainggolan (dall'81' Rog); Joao Pedro, Simeone. A disp.: Mattiello, Walukiewicz, Pinna, Deiola, Oliva, Birsa, Cerri, Aresti, Rafael. All.: Maran.

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. di Ferrara)

Marcatori: 40' Nandez (C), 69' Zaza (T)

Ammoniti: 20' Mazzarri (C), 56' Nainggolan (C), 67' Ansaldi (C), 73' Ceppitelli (C), 80' Cigarini (C), 91' Rincon (T)

Espulsi: