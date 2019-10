SPAL NAPOLI ANCELOTTI / Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha commentato il pareggio di oggi contro la Spal ai microfoni di 'Dazn': "La prestazione è stata fatta anche bene. Non abbiamo mai perso lucidità. C'è rammarico per il risultato ma la prestazione è stata ottima anche se dopo la Champions non hai tutte le energie.

Alla fine i risultati ci daranno ragione. Saremo più fortunati la prossima volta. Malcuit non l'ho visto. Credo abbia preso un colpo al ginocchio. Difficile rimproverare qualcosa se non che non dobbiamo abbatterci perchè mercoledì abbiamo un'altra grande partita da giocare".

GHOULAM - "Domanda per creare polemiche. In questo momento non è pronto per giocare".