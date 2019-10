p>TORINO-CAGLIARI MAZZARRI /, tecnico del, ha commentato così il pareggio casalingo contro ildi Maran: "Come ho già spiegato, conosciamo all'interno dello spogliato le nostre problematiche. E siccome non siamo brillanti, spariamo alla prima difficoltà. Dopo il gol, pensavo che potevamo farne un altro ma il Cagliari ci ha fatto un pò paura, è una squadra che gioca in scioltezza".