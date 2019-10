PAGELLE TABELLINO ATALANTA UDINESE /

ATALANTA

Gollini 6,5 - Non può fare molto di più a tu per tu con Okaka. Successivamente è decisivo con un ottimo intervento di piede su Lasagna.

Toloi 6 - È sempre attento e ben piazzato e concede una sola occasione a Lasagna nel corso dei 90 minuti.

Kjaer 5,5 - Regala il vantaggio agli ospiti con una sanguinosa palla persa da ultimo uomo. Errore imperdonabile per un giocatore della sua esperienza.

Djimsiti 6 - Fa buona guardia nella propria area di rigore disimpegnandosi con lucidità. Non si ricordano suoi errori difensivi. Dal 52' Malinovsky 6,5 - Entra a gara ormai chiusa e contribuisce alla goleada nerazzurra.

Hateboer 6,5 - Offre la solita spinta sull'out di destra creando diverse situazioni pericolose.

Pasalic 6,5 - Gestisce bene la palla quando è chiamato in causa e nella ripresa firma anche la rete del 5-1 con un ottimo inserimento in area.

De Roon 6,5 - Propizia la rimonta dei suoi con l'imbucata per Ilicic che riporta in parità i padroni di casa.

Castagne 6,5 - Partecipa al terzo gol dei nerazzurri con l'inserimento in area di rigore che porta alla rete di Ilicic. Come al solito incisivo sulla fascia sinistra.

Gomez 7 - È sempre nel vivo della manovra e confeziona ben due assist per il quarto ed il quinto gol dei suoi. Dal 65' Barrow 6 - Ha un paio di buone occasioni anche lui nei 25 minuti in cui è chiamato in causa.

Ilicic 8 - È il grande protagonista della goleada nerazzurra con due reti a segno e diverse invenzioni d'autore. Sfiora anche la tripletta colpendo l'incrocio dei pali con un gran sinistro da fuori. Trascinatore. Dal 77' Traore 7 - Il classe 2002 impiega solo cinque minuti per realizzare il suo primo gol con la maglia dell'Atalanta. Esordio da sogno.

Muriel 8,5 - Sono cinque gol in due partite per l'attaccante colombiano, freddo due volte dal dischetto e infallibile nell'area piccola. Fa addirittura meglio dell'infortunato Zapata, non facendolo di certo rimpiangere.

All. Gasperini 6,5 - Altra ottima reazione della sua squadra dopo la batosta di Manchester. La capolista Juventus è solo a -3.

UDINESE

Musso 6,5 - Salva i suoi in diverse occasioni nonostante i cinque gol subiti.

Fa quel che può in una giornata da incubo per la squadra di Tudor.

Becao 4 - La retroguardia bianconera fa acqua da tutte le parti e lui non è di certo esente da colpe.

Troost-Ekong 4 - Gara da incubo per il centrale nigeriano: Muriel e compagni lo fanno letteralmente impazzire.

Opoku 3 - Causa il rigore del momentaneo 2-1 dell'Atalanta e lascia i suoi in inferiorità numerica per circa un'ora di gioco, contribuendo alla disfatta della squadra di Tudor.

Samir 4 - Causa l'altro rigore di giornata con una brutta entrata ai danni di Muriel al termine di una comunque pessima prestazione.

Mandragora 4,5 - È letteralmente sovrastato dai centrocampisti avversari e dai loro continui inserimenti.

Jajalo 4,5 - Tocca pochissimi palloni in mezzo al campo senza mai riuscire a guidare la manovra dei suoi. Dall'84' Walace s.v.

De Paul 5 - Non riesce ad incidere nella giornata da incubo della squadra bianconera. Piuttosto impalpabile. Dal 66' Fofana 6 - Entra nel peggior momento dei suoi e sfiora anche il gol con un'ottima conclusione.

Sema 5 - È bloccato nella propria metà campo e in costante affanno sull'out di sinistra.

Lasagna 5 - Ha una grande occasione nel primo tempo e nulla di più. Oggetto misterioso nella ripresa.

Okaka 6 - Sblocca il match approfittando dell'erroraccio di Kjaer ed è di gran lunga il migliore dei suoi insieme a Musso. Dal 46' Pussetto 5 - Ha pochissimi palloni giocabili e non è mai pericoloso dalle parti di Gollini. Ingresso da dimenticare.

All. Tudor 4 - Clamorosa batosta per la sua squadra dopo l'ottimo successo interno contro il Torino. Giornata in cui è andato davvero tutto storto.

Arbitro: Maresca 6,5 - Non ci sono dubbi sui due calci di rigore concessi ai padroni di casa e sull'espulsione di Opoku. È ben coadiuvato dal Var: giusto non assegnare un altro calcio di rigore per il fallo di mano di Becao. Il braccio è attaccato al corpo ed il movimento a evitare il pallone. Nel complesso ha un'ottima gestione del match.

TABELLINO

ATALANTA-UDINESE 7-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti (52' Malinovsky); Hateboer, Pasalic, de Roon, Castagne; Gomez (65' Barrow); Ilicic (77' Traore), Muriel. All. Gasperini

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Opoku, Mandragora, Jajalo (84' Walace), de Paul (66' Fofana), Sema; Lasagna, Okaka (46' Pussetto). All.Tudor

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. di Napoli)

Marcatori: 12' Okaka (U), 21', 43' Ilicic (A), 35' rig., 47', 75' rig. Muriel (A), 52' Pasalic (A), 83' Traore (A)

Ammoniti: 8' Opoku (U), 26' Djimsiti (A), 74' Samir (U), 88' Hateboer (A)

Espulsi: 32' Opoku (U)