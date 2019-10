Serie A, risultati 9a giornata: Atalanta esagerata! Napoli bloccato sul pari

SERIE A ATALANTA NAPOLI UDINESE / L'Atalanta rialza la testa dopo il pesante ko in Champions League contro il ManchesterCity e lo fa alla grande, rifilando ben sette gol all'Udinese. I bergamaschi travolgenti hanno sfruttato al massimo la superiorità numerica: protagonista assoluto Muriel con una tripletta. Per restare aggiornato con tutte le news legate al campionato CLICCA QUI. Il pomeriggio della nonagiornata di Serie A ha visto il Napoli bloccarsi ancora una volta.

Gli azzurri avanti con Milik si fanno raggiungere dallacon. Pari anche tra: a Nandez risponde Zaza

Atalanta-Udinese 7-1: 12' Okaka (U), 24' e 43' Ilicic (A), 35', 49' Muriel e 76' (A), 53' Pasalic (A), 84' Traore (A)

Spal-Napoli 1-1: 10' MILIK (N), 16' Kurtic (S)

Torino-Cagliari 1-1: 42' Nandez (C), 70' Zaza (T)

CLASSIFICA: Juventus 23 punti; Inter 22; Atalanta 20, Napoli 17; Cagliari 15; Roma* e Parma 13; Lazio*, Fiorentina*, Bologna 12; Torino 11, Udinese e Milan* 10; Sassuolo* e Verona 9; Lecce e Genoa 8; Brescia* 7; Spal 7; Sampdoria 4

*una partita in meno