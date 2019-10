SPAL NAPOLI INFORTUNIO MALCUIT / Gara complicata per il Napoli a Ferrara contro la Spal, non solo per il risultato che tarda ad arrivare.

A metà ripresa infattiha dovuto operare un cambio obbligato in seguito al brutto infortunio diche dopo uno scatto sulla destra si accascia al suolo toccandosi il ginocchio. L'entità appare sin da subito pesante ma il destro francese ha provato anche a rientrare prima di arrendersi al dolore e lasciare il campo a Callejon uscendo in seguito accompagnato da medici e massaggiatori del Napoli.