Real Madrid, Manchester United-Bale: le ultime dall'Inghilterra

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITER BALE REAL / Nelle scorse ore è tornato di moda il nome di Bale per il ManchesterUnited. L'attaccante gallese sarebbe stato offerto dal RealMadrid per arrivare a Pogba.

Un'idea questa che non sembra però trovare conferma in Inghilterra: Il 'Mirror', infatti, sostiene che già in estate i Red Devils avrebbero rifiutato di prendere l'ex Tottenham in prestito. Troppo alto il salario e le condizioni fisiche non sempre perfette non avrebbero aiutato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Difficile dunque che le cose siano cambiate dopo qualche mese. Le possibilità di vedere Bale a Manchester non sembrano dunque tantissime