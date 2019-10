CALCIOMERCATO ATALANTA UDINESE GATTUSO TUDOR / Bruttissimo scivolone per l'Udinese dopo un periodo discretamente positivo con risultati altalenanti ma comunque utili a muovere la classifica e a rinsaldare la panchina scricchiolante di Tudor.

I friulani hanno infatti subito un KO larghissimo in casa dell'lì dove in tribuna è spuntata anche la figura di Gennaro, ex allenatore del Milan ancora a caccia di una nuova panchina. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La pesantissima scoppola dell'Atleti Azzurri d'Italia rimette in discussione la posizione di Tudor che già un mese fa ha rischiato l'esonero. Con Ranieri e Pioli intanto accasatisi a Sampdoria e Milan si riduce il ventaglio di eventuali scelte dell'Udinese che oltre a Gattuso, presente in tribuna, potrebbe pensare a tecnici come Ballardini, Prandelli o Di Biagio.