PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-SAMPDORIA/ Allo stadio Renato Dall'Ara va in scena il lunch match tra Bologna e Sampdoria. Partita molto fisica ed equilibrata. Padroni di casa che fanno la partita ma la prima grande occasione è per gli ospiti. Al 24' Quagliarella in area tira al volo di sinistro e Gabbiadini spizza il pallone spedendolo sul palo. Al 42' arriva una grande occasione anche per il Bologna con Soriano che imbucato da Skov Olsen riesce a mettere il pallone in area per Palacio che gira di destro ma colpisce Audero. Ad inizio ripresa grande azione del Bologna in contropiede con Soriano che serve Palacio in area che in scivolata supera Audero e fa 1-0. Al 63' arriva il pareggio della Sampdoria grazie ad un grandissimo sinistro a giro da fuori area di Gabbiadini che supera Skorupski e pareggia i conti. Tornano avanti i rossoblu al 78', sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mbaye la spizza di testa e dalle retrovie arriva Bani ad insaccare il 2-1. Tre punti importanti che fanno volare i rossoblu con 12 punti, Sampdoria sempre più a fondo.

BOLOGNA

Skorupski 5.5- Insicuro in alcuni casi, come nell'uscita sul gol annullato a Quagliarella.

Mbaye 6- In difficoltà nella prima ora di gioco, si riprende nel finale, bravo a spizzare di testa il pallone sul gol di Bani.

Danilo 6.5- Buona la gara del centrare del Bologna che riesce a contenere bomber Quagliarella.

Bani 7- Ottima partita del difensore ex Chievo, oltre a difendere bene sbuca dalle retrovie in fase offensiva e segna il gol vittoria.

Kreijci 5.5- Dei difensori è quello più avanzato, si sovrappone molto ma sbaglia molti cross.

Dzemaili 6- Buona partita del centrocampista svizzero che è sempre bravo a trovare imbucate geniali per i compagni. (dal 67' Santander 5.5- Non riesce ad essere decisivo ed a sfruttare la propria fisicità)

Poli 6- Partita ordinata in cui da equilibrio alla propria squadra. (dal 71' Schouden 6- Entra per recuperare palloni e lo fa anche a costo di spendere fallo)

Sansone 6.5- A sinistra è una spina nel fianco per la difesa avversaria, imprevedibile nel rientrare e calciare o nel cercare il fondo.

Soriano 6.5- Si vede poco nel primo tempo, ma nella ripresa serve ottimi palloni ai compagni come l'assist per il gol di Palacio.

Skov Olsen 6- Qualche buono spunto in velocità, limitato dai molti raddoppi su di lui. (dal 54' Orsolini 5- Entra e dopo dieci minuti perde a centrocampo un pallone sanguinoso che provoca il pareggio degli avversari.

Palacio 7.5- El trenza è il miglior giocatore della partita. Preziosissimo nel tenere palla e portare su i compagni, ma sopratutto bravissimo a segnare il gol dell'1-0 in scivolata.

All.

Mihajlovic 7- Anche se non è presente in panchina la sua presenza c'è. Partita preparata benissimo sia in fase offensiva che difensiva. Tre punti che avvicinano i rossoblu alla zona europa.

SAMPDORIA

Audero 6.5- Un paio di buoni interventi su Palacio salvano la propria squadra. Non può nulla sui gol.

Bereszynski 5- Sempre in diffcoltà contro Sansone che lo supera spesso e lo costringe al fallo.

Murillo 5.5- Bene nei primi 45 minuti, nella ripresa è sempre in difficoltà negli uno contro uno.

Colley 6- Il migliore del reparto difensivo, sfrutta molto la sua fisicità

Murru 5.5- Buona la prima parte di gara, in difficoltà nelle ripartenze come tutta la difesa.

Leris 5.5- Tanti falli e palloni persi. Non una buona partita quella dell'ex Chievo. (dal 46' Depaoli 5.5- Entra per dare maggiore vivacità alla fase offensiva ma si vede poco)

Vieira 6- Combatte molto a centrocampo, stanco nel finale.

Bertolacci 5.5- Rispetto all'esordio di settimana scorsa sbaglia molto, deve ancora recuperare completamente la forma. (dal 46' Ekdal 6- Spinge in avanti la squadra recuperando e servendo buoni palloni)

Jankto 6- Corre molto e recupera palloni preziosi, qualche passaggio sbagliato di troppo. (dal 63' Caprari 5.5- Non riesce a creare occasioni pericolose, spento)

Quagliarella 5.5- Partita difficile per il bomber blucerchiato, gli arrivano pochi palloni.

Gabbiadini 7- Dopo essere stato sfortunato colpendo il palo nel primo tempo, si inventa un super gol per trovare il pareggio.

All. Ranieri 5- Sampdoria che non riesce a trovare la vittoria. Solo un invenzione di Gabbiadini riesce a far trovare la via del gol alla squadra, la fase offensiva è un problema. Blucerchiati sempre più ultimi in classifica, bisognerà lavorare molto per mister Ranieri.

Arbitro: Doveri 6.5- In una gara molto fisica e fallosa è bravo a gestire i cartellini. Buona anche la comunicazione con Rocchi alla postazione Var

TABELLINO

BOLOGNA-SAMPDORIA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Kreijci; Dzemaili (dal 67' Santander), Poli (dal 72' Schouten), Soriano, Skov Olsen (dal 54' Orsolini); Sansone, Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Denswil, Portanova, Baldursson, Corbo, Paz, Svanberg, Juwara, Orsolini. All. Mihajlovic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Leris (dal 46' Depaoli), Vieira, Bertolacci (dal 46' Ekdal), Jankto (dal 62' Caprari); Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Avogadri, Falcone, Augello, Ferrari, Chabot, Barreto, Rigoni, Ramirez, Bonazzoli. All. Ranieri

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma1)

VAR: Rocchi

Ammoniti: 72' Bereszynski, 77' Murru, 83' Schouten, 87' Colley

Marcatori: 47' Palacio, 64' Gabbiadini, 78' Bani

Marco Deiana