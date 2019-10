Roma-Milan, la probabile formazione di Pioli

ROMA MILAN PROBABILI FORMAZIONI PIOLI/ Sfida delicatissima quella dell'Olimpico fra la Roma di Paulo Fonseca ed il Milan di Stefano Pioli. Mentre i giallorossi si trovano in piena emergenza infortuni, i rossoneri possono contare sulla rosa quasi al completo.

Pioli, per il match di oggi alle 18, oltre alla certezza di Gianluigi Donnarumma in porta, dovrebbe schierare Romagnoli e Musacchio al centro della difesa, a destra si rivede invece Calabria mentre a sinistra conferma per Theo Hernandez. A centrocampo Biglia in cabina di regia affiancato di Kessié e Paqueta. In attacco tridente con Suso, Calhanoglu e Rafael Leao che dovrebbe vincere il ballottaggio con Piatek. Per le ultime sulla Serie A---> clicca qui!

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Theo; Kessié, Biglia, Paqueta; Suso, Leao, Calhanoglu