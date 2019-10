INTER JUVENTUS CECCHI CONTE RONALDO/ Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', Stefano Cecchi, giornalista e scrittore, ha detto la sua sulle parole di Antonio Conte dopo il pareggio dell'Inter in casa contro il Parma: "Ieri sera quando l'ho sentito parlare mi sono messo a ridere, non è possibile che si lamenti delle assenze.

Hanno giocato contro un Parma decimato che ha dovuto schierarecentravanti e l'Inter ha speso tanto per costruire questa squadra, alloracosa dovrebbe dire? Non vorrei che quel piagnisteo sia stato buttato lì per non parlare della posizione disulla rete di. E' questo calcio che tende all'esagerazione che mi porta ad essere un anti-contiano, un allenatore di alto livello deve fare anche uscite di livello tale. Avete mai sentito Mou olamentarsi per l'infortunio di un terzino? Si inventi qualcosa con ciò che ha a disposizione". Per le ultime---> clicca qui!

Cecchi ha poi parlato della mancata convocazione di Ronaldo contro il Lecce: "Perchè non l'hanno portato almeno in panchina? Non possono dargli 31 milioni per farlo stare con Georgina".