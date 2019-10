CALCIOMERCCATO JUVE MBAPPE LIVERPOOL / KylianMbappe è il sogno di calciomercato della Juventus. Gli ultimi rumors stanno facendo letteralmente impazzire i tifosi bianconeri che si augurano di vedere arrivare il 'nuovo' CristianoRonaldo. Per strapparlo al Psg, ovviamente, ci vorranno tanti soldi, per una spesa complessiva superiore ai 300 milioni di euro. Ma questo non è l'unico problema: anche il RealMadrid, infatti, vuole aggiudicarsi il fenomeno francese che stando a quanto riportano in Inghilterra piace anche al Liverpool. A riportarlo è Daily Express. A favorire il trasferimento ai Reds potrebbe essere il nuovo sponsor: gli inglesi, infatti, dovrebbero vestire presto la Nike, sponsor proprio di Mbappe. La stima, poi, mostrata in passato dall'attaccanterper Klopp potrebbe certamente aiutare