Calciomercato Inter, colpo Muller: l'annuncio del Bayern Monaco!

CALCIOMERCATO INTER COLPO MULLER SALIHAMIDZIC / Thomas Muller non sta vivendo un periodo certamente facile al BayernMonaco. In questi ultimi giorni si sono susseguite diverse notizie che vorrebbero l'attaccante tedesco lontano dalla Bundesliga. Il calciatore è stato accostato soprattutto a Manchester United e Inter ma dal club bavarese è arrivata una netta presa di posizione.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . A parlare e a spazzare via ogni dubbio è stato il Direttore sportivo Hasan: "Non ci sono offerte - riporta 'Fox Sports' - State scrivendo un romanzo. Abbiamo alcuni giocatori che staranno fuori per diversi mesi e voi cercate di convincerci che dobbiamo cedere qualcuno. Di vendere Muller a gennaio non se ne parla proprio".