CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / L'Inter guarda in casa Barcellona per rinforzare il centrocampo di Conte: Vidal e Rakitic sono due profili che piacciono ai nerazzurri non da oggi e a gennaio uno dei due potrebbe vestire di nerazzurro. Un affare che, secondo quanto riferisce 'mundodeportivo.com', potrebbe coinvolgere anche Lautaro Martinez.

L'attaccante argentino piace al Barcellona che non ha ancora mosso passi concreti , come raccontato da Calciomercato.it: alla ricerca di una punta giovane che possa sostituire, i blaugrana stanno seguendo con attenzione la crescita del 'Toro' protagonista di un'ottima prestazione proprio al 'Camp Nou' un Champions.

Così il suo nome potrebbe entrare nella trattativa per i due centrocampisti: praticamente impossibile che l'Inter si privi dell'attaccante a gennaio, anche perché Conte è già in difficoltà dopo l'infortunio di Sanchez e sta facendo affidamento sul giovane Esposito. Se ne potrebbe riparlare, nel caso, in estate, fermo restando che Lautaro presto rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri.