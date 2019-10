JUVENTUS PJANIC INFORTUNO / Il responso arriverà domani e fino ad allora la Juventus tratterà il fiato: l'infortunio muscolare patito da Miralem Pjanic nel secondo tempo della gara contro il Lecce tiene in apprensione i bianconeri.

Il centrocampista bosniaco salterà sicuramente la sfida infrasettimanale contro il Genoa e poi? Toccherà agli esami definire i tempi di recupero dell'ex Roma: la Juventus è attesa poi dal derby contro il Torino e dall'impegno in Champions contro la. Un'assenza dinon passerebbe inosservata considerato che il bosniaco è tra i calciatori più utilizzati da Sarri finora, che in rosa un vero e proprio sostituto non c'è e che in Champions non c'è neanche Emre Can, fuori dalla lista.

