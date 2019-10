JUVENTUS DYBALA / Paulo Dybala non ci sta e dopo le accuse di simulazione rompe il silenzio attraverso i suoi canali social.

Finito nuovamente nel mirino della critica dopo la sfida pareggiata dallain casa del Lecce, l'attaccante argentino ha risposto su Twitter ad uno dei tanti tifosi che lo avevano taggato. Nello specifico, il messaggio del tifoso recitava (poi è stato eliminato): "Francamente non capisco il perché. Sei un campione, smettila di assumere questi atteggiamenti". L'argentino, quindi, non ci sta: "Visto che siete in tanti a preoccuparsi dalla mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete. Abbracci a tutti".