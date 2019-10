Inter, Lukaku come Milito ma non basta: "A gennaio al Newcastle"

INTER LUKAKU / Il suo gol contro il Parma ha consentito all'Inter di evitare una sconfitta interna, ma Romelu Lukaku non ha ancora conquistato il cuore di tutti i tifosi nerazzurri.

Eppure il suo bottino al primo anno di Serie a è di tutto rispetto: 6 gol in 9 partite disputate, di cui non tutte in piena forma fisica, un ruolino di marcia avuto alla sua prima stagione interista da Diego, bomber apprezzato dal popolo nerazzurro. La facilità con cui va in gol però non ha conquistato i tifosi della Beneamata: in molti sui social criticano le doti tecniche dell'attaccante ex Manchester United e c'è anche chi lo rispedirebbe subito in Premier League. Non manca d'altro canto anche chi difende Lukaku: bidone o grande bomber, il dibattito è aperto.

Ecco alcuni tweet su Lukaku: