Calciomercato Inter e Milan, il messaggio di Emery sul futuro di Özil

CALCIOMERCATO INTER MILAN OZIL / Mesut Özil è ormai un caso all'Arsenal. Schierato in sole due partite tra Premier League e coppa di lega, il tedesco appare ormai definitivamente fuori dai piani del club e nonostante la mobilitazione dei tifosi, che allo stadio e sui social invocano a gran voce il reintegro del fantasista, il destino appare segnato. Un altro segnale evidente arriva infatti dalle dichiarazioni del manager Unai Emery, che in conferenza stampa alla vigilia del match col Crystal Palace ha spiegato sul tema: "Posso dire che abbiamo una strategia concordata come squadra e come club.

La cosa più importante è il club, la squadra e le prestazioni sul campo. Dicevamo che bisognava prendere una decisione. So che i tifosi vogliono saperne di più, ma non è il momento".

Legato ai 'Gunners' da un contratto fino al 2021, Özil si era opposto alla cessione in estate ed ora l'Arsenal sta facendo di tutto per convincerlo a cambiare aria, tant'è che la società sarebbe disposta anche a cederlo in prestito contribuendo al pagamento del pesante ingaggio. Inter e Milan sono state segnalate come potenziali interessate all'affare, ma il giocatore al momento sembra voler andare al muro contro muro.