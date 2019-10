CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE REAL MADRID / La caccia al nuovo Ronaldo per la Juventus è partita, lanciata dal vicepresidente Nedved che non ha nascosto la voglia della società di mettere a segno un altro colpo come CR7, con l'aggiunta di un'età più verde.

Tra gli indiziati principali c'è Kylian, stella del, campione del Mondo ad appena 19 anni e desideroso di prendersi quella prima pagina che a Parigi è occupata da

Già, secondo quanto riferisce 'as.com, il rapporto tra l'attaccante e Tuchel non è idilliaco: il tedesco considera ancora il brasiliano la punta di diamante della sua squadra, mentre Mbappè vuole prendersi la scena anche perché punta al Pallone d'Oro. Una situazione che sta portando il 20enne francese a fare riflessioni sul futuro, valutando anche l'ipotesi di addio a fine stagione. Una situazione monitorata ovviamente dalla Juventus, che cerca un nuovo grande colpo, ma anche dal Real Madrid ancora alla ricerca del nome giusto per 'sostituire' Ronaldo anche a livello di immagine. Mbappè rappresenta il profilo ideale per entrambe le società che dovranno però fare i conti con la super valutazione del calciatore: si parla di un affare da 300 milioni di euro.