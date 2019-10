CALCIOMERCATO INTER MATIC VIDAL / Il grido di allarme lanciato da Antonio Conte dopo Inter-Parma non può passare inosservato: il tecnico nerazzurro ha chiamato la società ad intervenire sul mercato di gennaio per allungare una rosa che in questo momento, complice anche gli infortuni, è troppo corta per sostenere il doppio impegno campionato/Champions.

vuole accontentare il suo allenatore e potrà farlo in maniera più importante se si verificassero due condizioni: il passaggio del turno in Champions (introito di circa 20 milioni) e la cessione a titolo definitivo di Gabigol al(altri 20 milioni).

Ultime sul calciomercato Inter: CLICCA QUI!

In questo caso, se dovesse uscire anche uno tra Vecino e Borja Valero, ecco che i colpi a centrocampo potrebbero passare a due: come riferisce 'TuttoSport', quello in pole al momento è Matic, in rotta con il Manchester United e già allenato da Conte ai tempi del Chelsea. Il serbo, con passaporto slovacco, ha le caratteristiche necessarie per fare sia il terzo insieme a Sensi e Brozovic, sia per sostituire il croato: nei dialoghi con i 'Red Devils' potrebbe anche entrare una sorta di opzione sui big nerazzurri (Skriniar su tutti).

Ma non solo Matic: la pista Vidal è tutt'altro che chiusa e Conte potrebbe avere in 'regalo' anche il secondo centrocampista. Vidal da tempo è nel mirino dei nerazzurri e il suo rapporto con Valverde non sarebbe dei migliori.