Calciomercato Inter e Juventus, irrompe il Manchester United: doppia beffa a gennaio

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MULLER HAVERTZ / Il futuro di Thomas Müller è un rebus che nelle prossime settimane infiammerà le voci e le fantasie di calciomercato. Scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico Kovac, il trequartista tedesco dopo praticamente 20 anni nel Bayern Monaco starebbe maturando la decisione di cambiare squadra per rilanciarsi e ritrovare la continuità persa soprattutto dopo l'arrivo di Coutinho in Baviera.

Voci e indiscrezioni che arrivano dalla Germania in maniera frammentaria e con versioni contrapposte, visto che nelle scorse ore 'Sky Sport Deutschland' ha smentito contatti per la sua cessione e anzi ha raccontato di come il Bayern stia ragionando anche sulla sua conferma oltre questa stagione. Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Vedremo. Intanto l'Inter si è messa in ascolto, ma è in Inghilterra che si muovono i passi più concreti. Almeno secondo quanto riferisce l'edizione odierna del 'Daily Mirror' secondo il quale, vista la situazione di emergenza soprattutto nel reparto offensivo, il ManchesterUnited avrebbe deciso di mettere a segno un doppio colpo durante la finestra invernale di mercato e l'amministratore Ed Woodward avrebbe già dato il via libera ad un investimento da oltre 140 milioni di euro per arrivare proprio a Müller ed anche al giovane Kai Havertz, trequartista del Bayer Leverkusen seguito attentamente dalla Juventus. Classe '99, secondo il tabloid avrebbe convinto definitivamente i 'Red Devils' che lo ritengono l'elemento ideale per talento e potenzialità e sarebbero quindi pronti ad accontentare le elevatissime richieste avanzate dal Bayer.