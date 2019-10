FORMULA 1 LECLERC VERSTAPPEN / Primo Leclerc, secondo Vettel: prima fila tutta Ferrari al Gp del Messico dopo la decisione dei commissari di punire con tre posizioni di penalità sulla griglia Max Verstappen.

Il pilota della Red Bull è stato sanzionato per non aver rallentato in maniera sufficienza in regime di bandiera gialla dopo lo schianto dia 40 secondi dalla fine delle prove. Decisione arrivata nella notte che permette alle due Ferrari di partire appaiate in prima fila: davanti a tutti ci sarà il monegasco, alle sue spalle Sebastian, mentre in terza posizione Lewis Hamilton che avrà al suo fianco, quarto, proprio