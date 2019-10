Juventus, Bergomi e la frecciata sui rigori: furia bianconera sui social

JUVENTUS RIGORI BERGOMI / Le polemiche arbitrali scaturite dopo le decisioni di Lecce-Juventus hanno investito anche Beppe Bergomi. L'ex bandiera dell'Inter, durante il match tra nerazzurri e Parma, nel corso della telecronaca Sky ha criticato una decisione dell'arbitro Chiffi, che ha ammonito Sebastiano Esposito dopo un contatto con Scozzarella.

Il classe 2002 aveva leggermente allargato le braccia: "Per me prende solo posizione, ma gli arbitri fischiano sempre ormai in questi casi", ha affermato l'ex difensore, che ha poi lanciato una frecciata relativa a quanto accaduto al Via del Mare: "Oggi ho visto dare dei rigori... ma non voglio dire altro". Una frase che ha scatenato i tifosi della Juventus sui social: su Twitter sono apparsi centinaia di messaggi sul caso, alcuni dei quali visibili in basso.

