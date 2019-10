JUVENTUS PJANIC BENTANCUR HIGUAIN / Le buone notizie riguardano Higuain (colpo in testa e punti di sutura) e Bentancur (botta al costato), l'allarme è invece relativo a Miralem Pjanic: dopo il pareggio di Lecce la Juventus fa la conta degli infortunati in vista del turno infrasettimanale contro il Genoa e il successivo derby contro il Torino.

Come riferisce 'goal.com', per i due sudamericani accertamenti in serata al JMedical che hanno dato esito negativo: nessun particolare problema rivelato e la possibilità di riaverli a disposizione già per la prossima partita.

Quella che salterà sicuramente Pjanic, alle prese con un problema muscolare: il bosniaco si sottoporrà agli accertamenti del caso soltanto nella giornata di lunedì ed è allora che si conosceranno con esattezza di tempi di recupero. Il rischio è che l'ex Roma possa essere costretto a saltare anche il derby contro il Torino.