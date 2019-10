ATLETICO ATHLETIC CORREA / Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, come noto, non c'è stato e non ci sarà fino a dicembre inoltrato, ma stasera la Liga offriva un altro grande match tra due storiche realtà iberiche, Atletico e Athletic Bilbao. L'hanno spuntata i madrileni: un 2-0 firmato da Saul e Morata, ma con protagonista Angel Correa.

L'ex obiettivo del Milan ha infatti disputato una grande partita, firmando due assist per i marcatori del match e tornando a regalare la qualità che gli chiedeva Simeone. Il trionfo colloca i colchoneros al primo posto, con gli stessi punti del Barcellona (19) e uno in più del Real Madrid, entrambi con una partita da recuperare. Il Clasico, appunto.

