CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO REAL MADRID / Se la Juventus va alla ricerca dei nuovi Ronaldo, il portoghese ha già offerte per il dopo Torino: il fuoriclasse lusitano ha confermato a più riprese di non voler interrompere anzitempo il contratto con i bianconeri ma c'è già chi si porta avanti. Si tratta del presidente del Real Madrid Florentino Perez che, secondo quanto riferisce 'diariogol.com', pensa al ritorno di CR7 in Spagna.

Un ritorno non da calciatore ma a fine carriera: il ruolo che il numero uno madridista sta pensando per Ronaldo è quello di ambasciatore del club.

Le ultimissime sul mercato Juventus: CLICCA QUI!

Il piano è sfruttare il nome del portoghese non soltanto per un'operazione di immagine ma anche per il suo peso negli organismi internazionali. Una proposta che al momento non ha ricevuto il via libera dell'attuale attaccante juventino: Ronaldo non starebbe pensando al dopo ritiro ed è concentrato al momento solo sul campo dove vuole aiutare la Juve a dare l'assalto alla Champions.