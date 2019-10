Genoa, Ghiglione da record: nessuno come lui in Europa

GENOA GHIGLIONE FANTACALCIO / Paolo Ghiglione è uno dei calciatori più in evidenza in questo pur complicato avvio di stagione del Genoa. Il terzino è stato decisivo nella vittoria contro il Brescia, con un passaggio al bacio per la splendida girata al volo di Kouame.

Con questo passaggio, il rossoblù si è portato in vetta alla classifica dei campionati top europei per i difensori assistmen: nessuno ne ha serviti più di lui, ben quattro. Alle sue spalle, grandi nomi come qulli di(Bayern Monaco),(Liverpool),(Leicester) e(Real Madrid), tutti a quota tre.

