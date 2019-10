Calciomercato Inter e Milan, la richiesta degli agenti di Ozil all’Arsenal

CALCIOMERCATO INTER MILAN OZIL / Mesut Ozil è ormai quasi un corpo estraneo per l'Arsenal. Il tedesco, in questa stagione, ha disputato appena 142 minuti, equamente divisi tra Premier League e Coppa di Lega. Una situazione per lui intollerabile, che potrebbe portarlo ad un addio già nel calciomercato di gennaio.

Come svelato oggi da 'The Sun', gli agenti del centrocampista stanno spingendo per un trasferimento in MLS, della quale potrebbe diventare la nuova stella dopo l'addio di Zlatan Ibrahimovic, e non escludono di ricorrere al “transfer request”. L’ex Real Madrid, nelle scorse settimane, era stato accostato anche a Inter e Milan.

