SERIE A GENOA BRESCIA / Buona la prima per Thiago Motta che mette la sua firma sul successo del Genoa contro il Brescia: i rossoblù si impongono per 3-1, rimontando nella ripresa il gol realizzato da Tonali nel primo tempo su punizione. A decidere la partita le tre sostituzioni effettuate dal neo-allenatore rossoblù, chiamato da Preziosi per sostituire Andreazzoli.

Dopo una prima frazione di gioco con ilche ha controllato facilmente gli avanti liguri, andando in vantaggio con un tiro cross di, nella ripresa Motta cambia il corso del match: in campo entrano nei primi 20' in rapida successionee saranno proprio loro a firmare la rimonta Genoa. Tocca prima al colombiano pareggiare i conti al 66'; nove minuti dopo splendida girata di Koaume per il vantaggio rossoblù. Nemmeno il tempo di reagire per il Brescia che arriva il tris su contropiede firmato da Pandev: tre punti per Motta con il Genoa che sale al quartultimo posto, sorpassando anche il Brescia.

GENOA-BRESCIA 3-1: 34' Tonali (B), 66' Agudero (G), 75' Kouame (G), 79' Pandev (G)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus** 23 punti; Inter** 22; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma e Parma** 13; Lazio e Fiorentina 12; Torino, Udinese e Milan 10; Sassuolo, Bologna e Verona** 9; Lecce** e Genoa** 8; Brescia 7; Spal 6; Sampdoria 4

**una partita in più