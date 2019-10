Calciomercato Inter, Conte chiede colpi a gennaio: tutti i nomi

CALCIOMERCATO INTER GENNAIO CONTE/ Antonio Conte, dopo il pareggio interno col Parma, ha lanciato un allarme e un messaggio diretto all’Inter: servono urgentemente rinforzi a gennaio. I nerazzurri hanno bisogno di calciatori pronti per far rifiatare i loro uomini chiave e, al momento, le priorità identificate dal club sono due: un centrocampista di qualità e d’esperienza e un attaccante che sostituisca l’infortunato Alexis Sanchez.

Per il primo caso, sono tre i nomi emersi in queste settimane. Ivan Rakitic è uno dei profili seguiti: vi abbiamo parlato su Calciomercato.it della volontà, da parte del Barcellona, di lasciarlo partire nel calciomercato invernale visto il suo scarso utilizzo, e l’ok del calciatore sarebbe scontato.

L'obiettivo numero uno di Conte, però, sarebbe ritrovareanche lui scontento tra gli azulgrana, con, in scadenza di contratto a fine anno con il Manchester United, come alternativa.

L’attacco stuzzica la fantasia dei tifosi. Le suggestioni (non irrealizzabili) sono due: Zlatan Ibrahimovic, che ha espresso a chiare lettere l’intenzione e la voglia di tornare a giocare in Serie A, e Thomas Muller, in rotta con la dirigenza del Bayern Monaco e sempre meno utilizzato da Kovac. Nei radar della dirigenza meneghina è presente da tempo Oliver Giroud, in scadenza col Chelsea, Andrea Petagna (sarà complesso strapparlo alla SPAL a gennaio) e Kevin Lasagna. L'ipotesi Mandzukic, ovviamente, piace, ma pare davvero complesso immaginare una Juventus che rinforza una diretta concorrente per la corsa al titolo.

