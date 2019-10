JUVENTUS HIGUAIN INFORTUNIO / Nessun accertamento in ospedale per Gonzalo Higuain: l'attaccante argentino ha tenuto tutto con il fiato sospeso dopo la botta alla testa subita nei minuti finali di Lecce-Juventus.

Il Pipita è stato medicato direttamente negli spogliatoi dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura: nessuna Tac in ospedale come invece sembrava potesse accadere nell'immediato post gara. L'argentino ha lasciato lo stadio insieme ai compagni di squadra per far ritorno a Torino: una volta in Piemonte, Higuain poi si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso. Da valutare anche le condizioni di, uscito durante il match del via del Mare.

