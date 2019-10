Genoa-Brescia, l'ammissione di Tonali sulla splendida punizione del gol

GENOA BRESCIA TONALI / Sandro Tonali ha finalmente siglato il suo primo gol in Serie A, nel corso del primo tempo della sfida tra Genoa e Brescia.

Il giovane talento delle 'rondinelle', prima di tornare negli spogliatoi per l'intervallo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN', ammettendo di non aver cercato la porta in occasione della bellissima punizione che ha portato al suo gol: "Sì, in realtà avevo crossato, però da lì, se tira un destro e nessuno tocca la palla, può succedere che vada in porta. Il primo gol in Serie A? La sensazione l'avevo vissuta già a Napoli (rete poi annullata, ndr), è sempre bello".

