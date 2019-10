INTER PARMA BIRAGHI / Cristiano Biraghi ha parlato in zona mista dopo il 2-2 dell'Inter contro il Parma. I nerazzurri hanno mancato il sorpasso in vetta sulla rivale Juventus: "Ci aspettavamo questo Parma, sono una squadra organizzata ed esperta. Normale che ci sia l'amaro in bocca, volevamo vincere visto anche il pareggio della Juve. Purtroppo abbiamo preso due gol in cinque minuti, frutto di errori nostri. Nel secondo tempo c'è stata la reazione, peccato che non siamo riusciti a vincerla. Non penso che il pareggio della Juve abbia influito inconsciamente, anzi doveva darci maggiori stimoli per conquistare i tre punti.

Non abbiamo pensato a quello: pensiamo di partita in partita, ci sta alle volte di sbagliare, dobbiamo ripartire dagli errori per migliorare. Martedì a Brescia è un'altra partita, abbiamo la fortuna di riscattarci subito per tornare ala vittoria".

PRESTAZIONE - "Abbiamo creato 30 occasioni da gol e tirato 50 volte in porta. Non è stata una prestazione insoddisfacente: peccato aver preso due gol che non dovevamo prendere, altrimenti staremo parlando di un'altra partita. Dobbiamo cercare di limare il più possibile gli errori, perché appena sbagliamo qualcosa prendiamo subito gol".

RIGORE - "Contatto con Darmian? Non l'ho rivisto, però la palla l'ho presa io e lui ha preso la mia gamba. Normale che appena ho sentito il contatto ho chiesto il rigore. Poi sono valutazioni che fanno gli arbitri".