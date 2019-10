Serie A, Inter-Parma 2-2: Conte fallisce il sorpasso alla Juventus

INTER PARMA COMMENTO - L'Inter non approfitta del mezzo passo falso della Juventus e non va oltre il pareggio casalingo 2-2 contro il Parma, fallendo così il sorpasso in vetta in classifica sui bianconeri. In avvio occasioni per Dermaku da una parte e Gagliardini dall'altra ben neutralizzate dai portieri, la partita si accende con tre gol in sette minuti. Ad aprire le danze è Candreva con un destro sugli sviluppi di corner che trova due deviazioni prima di finire in rete.

Poi si scatena l'ex, agevolato da due svarioni di: prima batte Handanovic con un tiro dal limite poi fornisce al'assist per il sorpasso. Nella ripresa il forcing della squadra diporta al pareggio diche mette dentro a porta vuota su assist di Candreva: una rete convalidata dalche smentisce la segnalazione di fuorigioco. Nel recupero de Vrij ed il giovane Esposito sfiorano la rimonta su due situazioni da calcio d'angolo, ma il risultato non cambia.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus** 23 punti; Inter** 22; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma e Parma** 13; Lazio e Fiorentina 12; Torino, Udinese e Milan 10; Sassuolo*, Bologna e Verona** 9; Lecce** 8; Brescia* 7; Spal 6; Genoa 5; Sampdoria 4

*una partita in meno

**una partita in più