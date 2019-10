Torino, infortunio Bonifazi: l'esito degli esami

TORINO INFORTUNIO BONIFAZI - Tegola per Walter Mazzarri. Il tecnico del Torino perde il difensore Kevin Bonifazi per la sfida di domani contro in Cagliari.

Ecco il comunicato ufficiale:

"Nella rifinitura odierna Kevin Bonifazi si è infortunato alla mano sinistra al termine della partita di allenamento. Sottoposto ad accertamenti presso l'ospedale Cto di Torino, gli esami hanno evidenziato la frattura composta del quinto osso metacarpale della mano sinistra. Il difensore non sarà pertanto disponibile per la partita di domani contro il Cagliari".