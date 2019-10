Calciomercato Juventus, Sarri prende posizione su Mandzukic

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC SARRI - Tre panchine nelle prime quattro giornate di campionato. Poi dallo scorso 24 settembre Mario Mandzukic non è stato più incluso nella lista dei convocati della Juventus per le gare di Serie A, oltre ad essere stato escluso dalla lista Uefa per la Champions League.

L'avventura bianconera del centravanti croato va considerata conclusa, anche se dovrà aspettare gennaio per lasciare Torino. A certificare che il rapporto può considerarsi chiuso ci sono le dichiarazioni del tecnico Maurizionella conferenza stampa dopo la sfida contro il: "Parlo solo dei giocatori che ho a disposizione, parlare di Mandzukic adesso è inutile".