INTER PARMA PAGELLE TABELLINO /

INTER

Handanovic 6 - Sorpreso dall'ex Karamoh sul primo gol. Prima è bravo a metterci la manona sul tiro sporco di Dermaku.

Skriniar 5,5 - In sofferenza di fronte al tridente ospite, primo tempo in apnea. Reagisce nella ripresa.

Godin 5 - Bocciato da da centrale. Spesso fuori posizione, si fa saltare con troppo facilità da Karamoh nel raddoppio gialloblu. Impietoso il confronto con de Vrij (65' de Vrij 6 - Dà sicurezza la reparto).

Bastoni 5,5 - Karamoh lo mette alle strette, il giovane difensore fatica a contenere il numero 7 ospite. Respira quando D'Aversa toglie il francese.

Candreva 7 - Ancora uno dei migliori dell'undici di Conte. Con la complicità di Kulusevski e Dermaku realizza la rete del vantaggio, poi ad inizio ripresa consegna nei piedi di Lukaku l'assist per il 2-2. Il più determinato nell'assalto finale.

Gagliardini 6 - Nel primo tempo è uno dei pochi a salvarsi nelle fila nerazzurre, fa legna e spaventa Sepe con uan vilente conclusione dalla distanza. Un po' sulle gambe nella seconda parte di gara (84' Politano s.v.).

Brozovic 4 - Primo tempo horror con l'avvicinarsi di Halloween. Erroraccio nel primo gol di Karamoh, non contento concede il bis qualche minuto dopo sul raddoppio di Gervinho. Difficile fare peggio di così. Almeno nella ripresa non fa danni.

Barella 5,5 - Si fa subito ammonire per spezzare una ripartenza del Parma. Lotta e combatte come al solito, ma difetta palleggio e costruzione.

Biraghi 5,5 - Non sfrutta stavolta la chance concessagli da Conte. Macchinoso e impreciso sulla sinistra.

Lautaro Martinez 5,5 - Prestazione stavolta sottotono per l'argentino. Non riesce ad accendersi e a calciare con decisione verso la porta di Sepe. Inoltre, legge male un paio di contropiedi interessanti. (72' Esposito 6 - Quasi fa esplodere 'San Siro' con una pazzesca girata al volo).

Lukaku 6,5 - Ancora assente nel primo tempo, quasi non si nota la sua presenza in campo. Si riscatta ad inizio ripresa spedendo nel sacco l'invito di Candreva.

Allenatore: Conte 5,5 - Inter non pervenuta nel primo tempo, che si fa rimontare in pochi minuti il vantaggio di Candreva. Lukaku salva i nerazzurri dalla sconfitta: fallisce il sorpasso in vetta all'antagonista Juventus.

PARMA

Sepe 5 - Valuta malissimo il cross di Candreva nel 2-2 di Lukaku.

Darmian 6 - Spesso si stringe per dar man forte ai due centrali. Si sgancia quando ne ha la possibilità.

Dermaku 6 - Sporca la conclusione vincente di Candreva.

Nella ripresa soffre il forcing nerazzurro ma non crolla.

Iacoponi 6 - Attnto nella marcatura, concede poco. Rischia grosso sull'intervento da rigore su Lautaro.

Gagliolo 5,5 - Ordinato a sinistra, si fa sfuggire però Candreva nel 2-2 interista (66' Pezzella 5,5 - Subito in difficoltà sulle avanzate di Candreva).

Kucka 6,5 - Appoggia con costanza l'azione il tridente, anche se qualche volta esagera nelle iniziative personali. Mette grande intensità.

Scozzarella 6,5 - Uomo d'ordine di D'Aversa, dà i tempi alla squadra. Bravo anche tatticamente in fase di non possesso.

Hernani 6 - Partita di sacrificio, contrasta e riparte. Prezioso.

Karamoh 7,5 - In una manciata di minuti cambia la partita: prima il bel destro che trafigge Handanovic, poi l'assist d'oro per l'1-2 di Gervinho. La retroguardia interista fa fatica a contenerlo. Dopo il gol non esulta, meritandosi gli applausi del suo ex pubblico (71' Sprocati 5,5 - La vede poco).

Kulusevski 7 - Il gioiellino ducale offre una prova di spessore anche da centravanti. Tiene botta con i centrali avversari, offrendo spazi per i compagni di reparto. Il futuro è suo.

Gervinho 7 - Spina nel fianco, scambia di frequante la posizione con Karamoh per non dare punti di riferimento. Glaciale nel firmare il momentaneo sorpasso del Parma (84' Barillà s.v.).

Allenatore: D'Aversa 7 - Ottimo Parma per un'ora di gioco, che mette alle corde la corazzata Inter. Non dà punti di riferimento nel tridente senza centravanti

Arbitro: Chiffi 4 - Sbaglia non sanzionando con il rigore il fallo di Iacoponi su Lautaro. Ad inizio secondo tempo altro episodio che genera le proteste dell'Inter nel contatto Darmian-Gagliardini. Arbitraggio da domenticare.

TABELLINO

Inter-Parma 2-2

23' Candreva (I); 26' Karamoh; 30' Gervinho; 55' Lukaku (I)

Inter: (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, de Vrij, Ranocchia, Politano, Asamoah, Lazaro, Borja Valero, Dimarco, Esposito. Allenatore: Conte

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Gervinho, Karamoh. A disposizione: Colombi, Alastra, Brugman, Barillà, Sprocati, Pezzella. Allenatore: D'Aversa



Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Calvarese

Ammoniti: Barella (P), Candreva (I), Esposito (I), Sepe (P)

Espulsi:

Note: 1' e 7' recupero; spettatori 67.076