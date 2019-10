Inter-Parma, rigore su Lautaro? Le reazioni social dei tifosi

INTER PARMA LAUTARO RIGORE/ Rigore o non rigore su Lautaro Martinez? L'attaccante argentino ha perso l'equilibrio in area di rigore dopo un contatto con Hernani e Iacoponi, centrocampista del Parma.

I giocatori dell'Inter hanno reclamato il rigore, ma il direttore di garaha proseguito e un eventuale errore non è stato considerato 'grave' per andare a consultare il VAR sul terreno di gioco, la consueta On field review. Su Twitter, i tifosi nerazzurri si sono sfogati sulla mancata decisione nei confronti del Toro.