CALCIOMERCATO NAPOLI REAL MADRID FABIAN RUIZ ISCO / Il Real Madrid punta Fabian Ruiz.

La notizia, ampiamente approfondita da Calciomercato.it , trova sempre più riscontri anche in terra spagnola, dove viene sottolineata una clamorosa eventualità: come riporta 'Mundo Deportivo', infatti, i blancos avrebbero in mente di proporre aluno scambio conpiù 20 milioni di euro per il cartellino di clicca qui per restare aggiornato. Il calciatore 27enne, del resto, è ai margini delle gerarchie di fattore che ha portato il Real Madrid a valutarne l'addio già a gennaio , quando potrebbe farsi avanti anche la