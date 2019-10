Calciomercato, Thiago Motta monitorato da un top club

CALCIOMERCATO GENOA MOTTA BARCELLONA - Stasera contro il Brescia Thiago Motta farà il suo esordio sulla panchina del Genoa. L'obiettivo del tecnico italo-brasiliano è quello di portare al più presto i rossoblu fuori dalla zona retrocessione e dimostrare il suo valore alla prima esperienza da allenatore professionista.

Da calciatore il 'Grifone' fu un trampolino di lancio per la sua carriera che lo portò poi a conquistare il Triplete con l'e la storia potrebbe ripetersi. Secondo quanto riportato da 'As', infatti, ilha deciso di affidarsi ad un ex per il post: il favorito sarebbe, ma in corsa ci sarebbero anche van Bommel, Cocu e appunto Thiago Motta.