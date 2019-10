LECCE JUVENTUS COPPOLA LIVERANI/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Manuel Coppola, vice di Fabio Liverani, ha commentato il pareggio interno contro la Juventus: "Per me è stato un grande esordio. (ride, ndr) Siamo contenti per il punto ottenuto contro i campioni d'Italia.

Nel primo tempo eravamo troppo timorosi e abbiamo sbagliato molti palloni in uscita, poi ho detto ai ragazzi di alzarsi per non portare gli avversari vicini alla nostra area. Gli attaccanti si sono sacrificati tutti per la squadra, ed è ciò che devono fare tutti se vogliamo salvarci.? E' un grandissimo rigorista, guarda sempre il portiere fino alla fine". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!