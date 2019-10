INTER PARMA MAROTTA / A pochi minuti dalla gara di Serie A tra Inter e Parma, l'a.d. Beppe Marotta ha fatto il punto sui nerazzurri svelando anche i suoi piani di 'italianizzazione' della rosa: "Pareggio Juve? Noi non guardiamo la classifica, dobbiamo guardare dentro di noi e confermare le certezze. Il risultato di Lecce non ha condizionato il pregara nello spogliatoio - esordisce ai microfoni di 'Sky Sport' - Esposito? C'è la soddisfazione di evidenziare quello che è il valore di questo settore giovanile, ha portato alla ribalta giovani interessanti. Esposito è uno di questi, ha fatto un cammino difficile ma favorito dai suoi istruttori.

Oggi ce l'abbiamo, ce lo curiamo. Esordire è un punto di arrivo parziale, deve consolidarsi. Ha un grande maestro come Antonio. Piùtaliani? In Italia lo zoccolo duro di italiani è fondamentale sia per il campionato che per la partecipazione ai tornei europei. Il Made in Italy è prolifico e può offrire tanto rispetto al contesto europeo. Abbiamo preso questa linea e la vogliamo portare avanti. La cosa migliore è partecipare da protagonisti e vincere. Così come dico che i giovani da soli non possono vincere, ci vogliono anche gli esperti. Sarebbe bello essere protagonisti con qualche calciatore italiano. E' una linea che premia anche gli allenatori dei settori giovanili. Questo è un pensiero mio da dirigente italiano".